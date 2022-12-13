أسعار صرف الدولار الأمريكي تقفز إلى 151 ألف دينار عراقي في بورصة بغداد

2022/12/13 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفزت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى 151 ألف دينار في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد .

كما ان بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلت في تمام الساعة الواحدة و15 دقيقة من ظهر اليوم، سعر صرف بلغ 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت الأسعار قد سجلت صباح هذا اليوم الثلاثاء، سعر صرف بلغ 150300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي.

بالإضافة إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 15500 دينار.

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