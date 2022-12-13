2022/12/13 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في العراق .. اطفال يرفعون قضية على أبيهم والسبب صادم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: AWf_DseIDLU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في العراق .. اطفال يرفعون قضية على أبيهم والسبب صادم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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