2022/12/13 | 18:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أقال الاتحاد الأوروبي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، الثلاثاء 12/13/2022،...

ظهرت المقالة قضايا الفساد والاختلاس تتسبب بإقالة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضايا الفساد والاختلاس تتسبب بإقالة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضايا الفساد والاختلاس تتسبب بإقالة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).