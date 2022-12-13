بالوثيقة.. جمال الكربولي يطلب 30 مليار دينار من نائبة يتهمها بـ”الإساءة” له والاخيرة ترد

2022/12/13 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ردت النائب سميعة محمد الغلاب، اليوم الثلاثاء، على الدعوى المرفوعة من قبل رئيس حزب الحل جمال الكربولي عليها، داعية اياه لالتزام الصمت وترك الالاعيب التي باتت لا تنطوي على احد وان يلغي حزبه

وقالت غلاب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه “اقام المدعو جمال ناصر الكربولي رئيس حزب الحل (الحل الذي يمثل علينا ولا يمثلنا) دعوى قضائية لدى محكمة بداءة الكرخ، يدعي فيها اني تهجمت عليه في الاعلام ويطالب بمبلغ ٣٠ مليار دينار تعويضا عن ما سببت له من اذى نفسي، وقام ايضا باستخدام اسلوب بخس من خلال التشهير في قناته دجلة وهنا تنطبق عليه فعليا ( ان لم تستح فاصنع ما شئت)، ولما تقدم “.

واضافت غلاب “اود ان اوضح للرأي العام اني لا املك هذا المبلغ لاني لم اتسنم وزارات ولم اسرق المال العام كما فعل الغير في سرقة و ضياع تروة البلد الصناعية ولم تمتد يدي الى اموال الهلال الاحمر الذي خصصت أمواله للمساعدات وانقاذ الناس، و لم ابتز الناس كما يفعلون في القناة (سيئة الصيت ) التي تبث السموم و تبتز الساسة والتجار و القطاع الخاص لذلك القانون سيحكم و الشعب سيحاسب هؤلاء المجرمين عاجلا ام اجلا “.

وتابعت “ادعو الكربولي الى التزام الصمت والجلوس في البيت وان ينتظر الحق لينال جزائه العادل على قضايا الفساد والابتزاز المنظورة امام المحاكم كما وانصحه بترك الالاعيب التي باتت لا تنطوي على احد، وكان الاجدى به بعد اطلاق سراحه بكفاله من السجن ان يلغي حزبه و يركن نفسه في احدى زوايا البيت المظلم ليحاسب نفسه على ما فعله بحق العراق و شعبه و اقلها ان ينظر لما فعل وقدم من اساءة لسمعة عشيرة الكرابلة العريقة و الكريمة التي تضررت من جراء افعاله المشينه”.

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