أوبك تبقي على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022 و2023

2022/12/13 | 18:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط الخام في عامي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات، قائلة إنه في حين أن التباطؤ الاقتصادي “واضح تماما”، إلا أن هناك جانبا صعوديا محتملا يتمثل في تخفيف سياسة “صفر كوفيد” التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3 بالمئة، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022.



ولم يتغير التوقعان.



عن الشهر الماضي.

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