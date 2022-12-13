2022/12/13 | 18:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق موجة غضب واسعة، إثر نشر دائرة صحة نينوى شمالي البلاد صورة لحملة تطعيم الأطفال، حيث يظهر طفل ملقى على الأرض لأخذ الجرعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة أثارت غضب كثيرين.. رضيع عراقي يتلقى لقاحا وهو ملقى على الأرض) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة أثارت غضب كثيرين.. رضيع عراقي يتلقى لقاحا وهو ملقى على الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).