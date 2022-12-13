وليد الركراكي: نريد الفوز بكأس العالم وهذا ليس جنونًا

2022/12/13 | 18:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، إن فريقه يريد الفوز بلقب بطولة كأس العالم 2022، في نسختها الثانية والعشرين، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، موضّحًا أن هذا الطموح "ليس جنونًا".

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