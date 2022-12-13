في الناصرية.. عملية لاعتقال مطلوب توقع ضابطاً ضحية

2022/12/13 | 18:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، اليوم الثلاثاء، بوقوع ضابط ضحية خلال عملية تنفيذ أمر قبض في مدينة الناصرية وسط محافظة ذي قار.

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