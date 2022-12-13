مجلس الوزراء يقرر إعفاء المدير العام لتربية الرصافة الثانية من منصبه

2022/12/13 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إعفاء المدير العام لتربية الرصافة الثانية من منصبه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مجلس الوزراء قرر إعفاء المدير العام لتربية الرصافة الثانية من منصبه".

وأضاف أن "مجلس الوزراء يقر توصيات لجنة التحقيق بشأن تسريب أسئلة الثالث متوسط للعام الدراسي الماضي".

وأردف، أن المجلس "وافق على إقرار توصيات اللجنة المختصة بإعادة النظر بقرارات حكومة تصريف الأعمال".

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