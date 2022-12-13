مستشار حكومي يكشف تفاصيل

2022/12/13 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المستشار المالي والاقتصادي في الحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مهمة في مسودة مشروع قانون موازنة سنة 2023.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر النفط في موازنة سنة 2023، سيكون 65 دولار للبرميل الواحد، وستكون طاقة تصدير النفط الخام بنحو ٣،٤ مليون برميل يوميا من اصل انتاج يبلغ ٤،٦ مليون برميل نفط يوميا".

وبين أن "السقف الإنفاقي في الموازنة، سيكون بنحو ١٤٠ تريليون دينار، كما سيكون هناك عجز افتراضي لا يقل عن ٢٠ تريليون دينار، وعجز حقيقي سيغذي الفرق ويتم تمويله بالتأكيد من حصيلة الوفورات المالية التي ستتحقق في نهاية السنة المالية ٢٠٢٢".

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