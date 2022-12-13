2022/12/13 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج قبول الطلبة من فئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2023/2022 ضمن المقاعد الشاغرة.

وقالت الوزارة في بيان “تضمنت نتائج القناتين العامة والقبول المباشر المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (314) طالبا موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (63) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(12) طالبا من ذوي شهداء الحشد الشعبي و(239) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب”.

ودعت الوزارة الطلبة المقبولين الى الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022/12/14 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن المقاعد الشاغرة في الدراسة المسائية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن المقاعد الشاغرة في الدراسة المسائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).