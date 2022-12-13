الاتحاد الكردستاني: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء سياسة الديمقراطي داخل الإقليم

2022/12/13 | 19:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، أن حزبه لن يقف مكتوف الايدي أنما سيخطو خطوات اخرى أن لم تلبى مطالبه، قيما بين ان حزب الاتحاد الكردستاني قرر منذ يومين عدم مشاركة نائب رئيس الحكومة وجميع الوزراء والوكلاء والمستشارين.

وقال سورجي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن عدم حضور الاجتماعات من قبل النائب رئيس وزراء حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني منذ شهرين”، مشيراً الى أن “وزيرين من اصل 7 وزراء التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني الى اجتماعات مجلس وزراء الاقليم “.

واضاف أن “حزب الاتحاد الكردستاني قرر منذ يومين عدم مشاركة نائب رئيس الحكومة وجميع الوزراء والوكلاء والمستشارين”، لافتاً الى أن “هناك تصيد اعلامي بين الجانبين ولم يكن هناك اي تطور حتى الان”.

وتابع سورجي، ان “حزب الاتحاد الوطني لن يقف مكتوف الايدي أنما سيخطو خطوات اخرى أن لم تلبى مطالبه”، مشيراً الى أن “بمجرد انسحاب اعضاء الاتحاد من الحكومة ستكون غير قانونية”.

وبين أن “هناك تجاوز على حصة بعض اقليم كردستان من قبل حكومة الاقليم وبالخصوص السليمانية وحلبجة، مبيناً ان “الايام المقبلة ستشهد اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني”.

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