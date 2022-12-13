إعلان نتائج قبول الطلبة ذوي الشهداء في المقاعد الشاغرة بالدراسة المسائية

2022/12/13 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن المقاعد الشاغرة في الدراسة المسائية.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “أعلنت نتائج قبول الطلبة من فئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2023/2022 ضمن المقاعد الشاغرة”.وأضافت، أن “نتائج القناتين العامة […]

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