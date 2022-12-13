2022/12/13 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F3DgR5ECq6I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتلال ميناء الفاو وبيعه .. مشادة كلامية نارية بين نجم الربيعي وكريم بدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتلال ميناء الفاو وبيعه .. مشادة كلامية نارية بين نجم الربيعي وكريم بدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).