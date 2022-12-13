نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء ضمن المقاعد الشاغرة في الدراسة المسائية

2022/12/13 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، نتائج قبول الطلبة من فئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2023/2022 ضمن المقاعد الشاغرة.

وذكر إعلام الوزراة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "القناتين العامة والقبول المباشر المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تضمنتا نتائج قبول (314) طالبا موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (63) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(12) طالبا من ذوي شهداء الحشد الشعبي و(239) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب".

ودعت "الطلبة المقبولين الى الشروع بالتسجيل اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2022/12/14 وإتمام إجراءات المباشرة في الجامعات".

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