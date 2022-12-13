الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي يومي 25 و26 من الشهر الجاري

2022/12/13 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي 25 و26 من الشهر الجاري.

وقالت وزير الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الوزراء، تابعته (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بأن يكون 25 كانون الأول الجاري عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد".

وأضافت، أن "رئيس مجلس الوزراء وجه أيضاً بأن يكون يوم 26 من هذا الشهر عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي فقط".

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