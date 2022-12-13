"أحبك أمي".. كيف استخدم منتخب المغرب استراتيجية "جلب العائلات"؟

2022/12/13 | 19:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتشارك لاعبو المغرب شهرة كأس العالم مع بعض أكبر مشجعيهم..أمهاتهم.واصطحب العديد من لاعبي المغرب أمهاتهم، وأفراد عائلاتهم، إلى قطر، واحتفلوا معهم في الملاعب بعد سلسلة مفاجئة من انتصارات الفريق.

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