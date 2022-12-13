2022/12/13 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يحقّق أعلى إحتياطي من العملة يتجاوز 90 مليار دولار: فرصة لزيادة رواتب المتقاعدين وتعويض الفئات الهشّة في ظل الوفرة بغداد – قصي منذر كشف البنك المركزي ،عن ارتفاع احتياطي العملة الى اكثر من 90 مليار دولار ،واكد وجود فرصة لتعويض أصحاب الرواتب القليلة من المتقاعدين والفئات الهشة بالمجتمع.وقال مستشار البنك احسان شمران الياسري […]

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