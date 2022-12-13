2022/12/13 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموافقة على توزيع أكثر من 6 آلاف قطعة سكنية لمنتسبي شركة البصرة المركز والإقليم يدشّنان جولة مفاوضات تناقش إدارة النفط ومسك الحدود المحافظات – مراسلو (الزمان) دشن وفد حكومة اقليم كردستان ،الذي يزور بغداد حاليا جولة مفاوضات مع وزارة النفط بشأن ادارة الثروات المشتركة والاتفاق على حلول للمشاكل العالقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان […]

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