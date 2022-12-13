2022/12/13 | 20:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسترجاع 6 مسكوكات تراثية تعود للحقبة الملكية الأولى الثقافة تتطلّع إلى طباعة الكتب في الإمارات بغداد – ابتهال العربي تسلم العراق امس ، ست قطع من المسكوكات التراثية، تعود الى عهد الملك فيصل الأول، بمساعدة السلطات المصرية.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير الثقافة والسياحة والاثار، احمد فكاك البدراني، حضر اجتماعات الدورة 31 للمكتب […]

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