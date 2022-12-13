2022/12/13 | 20:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسترجاع 6 مسكوكات تراثية تعود للحقبة الملكية الأولى الثقافة تتطلّع إلى طباعة الكتب في الإمارات بغداد – ابتهال العربي تسلم العراق امس ، ست قطع من المسكوكات التراثية، تعود الى عهد الملك فيصل الأول، بمساعدة السلطات المصرية.
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير الثقافة والسياحة والاثار، احمد فكاك البدراني، حضر اجتماعات الدورة 31 للمكتب […]
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وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير الثقافة والسياحة والاثار، احمد فكاك البدراني، حضر اجتماعات الدورة 31 للمكتب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسترجاع 6 مسكوكات تراثية تعود للحقبة الملكية الأولى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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