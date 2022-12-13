وزير الكهرباء يوقع الأوامر الوزارية الخاصة بتثبيت العقود على الملاك الدائم

2022/12/13 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وقع وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، الأوامر الوزارية الخاصة بتثبيت العقود على الملاك الدائم.

وذكر إعلام وزارة الكهرباء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد المساعي الكبيرة ،والجهود المثمرة، والتفاعل الواضح، وإثر الاهتمام العالي من عناية رئيس مجلس الوزراء الاستاذ المهندس محمد شياع السوداني، وتبنيه الأبوي لحل قضية العقود وتحويلهم إلى الملاك الدائم، وبعد تفاعل مستمر، وصوت صريح، داخل مجلس الوزراء الموقر من قبل السيد وزير الكهرباء زياد علي، والمطالبة بأحقية وحقوق موظفي العقود وتحويلهم للملاك الدائم، ودعم نيابي لضمان مستقبل هذه الشريحة الشبابية".

واشار الى "توقيع جميع الاوامر الوزارية الخاصة بتحويل (كافة) منتسبي العقود الى الملاك الدائم".

واردف: "على كافة الشركات العامة وتشكيلاتها، اتخاذ ما يلزم ازاء الكتب والاوامر الوزارية الصادرة، والسرعة بتنفيذها، لتحويل الجميع الى الملاك الدائم".

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