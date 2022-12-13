تحرك لتحديد سعر ثابت للأراضي المشمولة بالتمليك: 20 ألف دينار للمتر داخل المدينة - عاجل

2022/12/13 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر شيخان، اليوم الثلاثاء، عن تحرك اللجنة لتحديد سعر موحد لأراضي العشوائيات والزراعي المشمولة بقرار التمليك.

واوضح شيخان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، بإنه "سيتم تحديد سعر الأراضي المشمولة بالتمليك وفق قرار مجلس الوزراء على أساس الأسعار الحالية في السوق لهذه الأراضي عن طريق لجان من البلديات".

وأضاف أن "لجنة الخدمات ذاهبة باتجاه تعديل هذه الفقرة، وإلغاء اللجان وتحديد أسعار ثابتة ليكون سعر المتر المربع في نواحي المدن بـ10 آلاف دينار وفي الأقضية بـ15 الف وفي مركز المدينة ب20 الف".

واختتم شيخان مؤكداً أن "اعتماد هذه الآلية سيخفف عن كاهل المواطن الفقير باعتبار ان 70% من ساكني العشوائيات دون مستوى خط الفقر".

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