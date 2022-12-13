البدر يعلن حل مشكلة الرواتب لدوائر الصحة

2022/12/13 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الثلاثاء، حل مشكلة الرواتب لدوائر الصحة.

وقال البدر في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تم حل مشكلة الرواتب لدوائر الصحة بعد موافقة مجلس الوزراء على إجراء مناقلة أربعين مليار دينار من تشغيل وزارة الصحة إلى باب تعويضات الموظفين، وتمويل وزارة المالية المبالغ المذكورة في الفقرة آنفاً، إلى حسابات دوائر الصحة بحسب العجز في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة الصحة المرقم بالعدد (د.أ.م/6/5/5417)، المؤرخ في 8 آب 2022".

واضاف أنه "تمت معالجة مشكلة الرواتب لشهر تشرين الثاني في دائرتي صحة نينوى وصلاح الدين، ولجميع الدوائر لشهر كانون الأول".

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