2022/12/13 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص لتثبيتهم على الملاك..وزير الكهرباء يوقع الاوامر الوزارية الخاصة بالعقود المركز الخبري الوطني.

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