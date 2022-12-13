وزير النقل يؤكد حرص الحكومة لإنجاز ميناء “الفاو”

2022/12/13 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، حرص الحكومة على إنجاز ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية بين العراق وتركيا.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “السعداوي استقبل […]

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