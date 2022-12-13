2022/12/13 | 20:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العراق ..اطفال يرفعون قضية على أبيهم والسبب صادم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في العراق ..



اطفال يرفعون قضية على أبيهم والسبب صادم قناة التغيير الفضائية.

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