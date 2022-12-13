2022/12/13 | 20:15 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرور العامة تفرض غرامات مالية كبيرة للسائقين ومطالبات بتأهيل الطرق لفرض القانون) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: c8JZOF8ybcw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرور العامة تفرض غرامات مالية كبيرة للسائقين ومطالبات بتأهيل الطرق لفرض القانون) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرور العامة تفرض غرامات مالية كبيرة للسائقين ومطالبات بتأهيل الطرق لفرض القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).