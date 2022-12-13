2022/12/13 | 20:16 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء تعلن توقيع الأوامر الوزارية الخاصة بتثبيت العقود على الملاك الدائم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/13 | 20:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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