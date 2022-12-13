رسميا.. الفيفا يستبعد الحكم الاسباني ماثيو لاهوز من مونديال قطر

2022/12/13 | 20:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد

الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرر استبعاد

الحكم الإسباني المثير للجدل، أنتونيو

ماتيو لاهوز، عن مونديال 2022.

ومع تبقي 4 مباريات على انتهاء العرس

الكروي، قرر فيفا استبعاد

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