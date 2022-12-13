صراع الشخصيات السنية يصل الى المحاكم

2022/12/13 | 21:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: هاجمت النائبة عن حزب تقدم سميعة الغلاب، الثلاثاء 12/13/2022، رئيس حزب...

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