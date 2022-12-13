2022/12/13 | 21:18 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك دعوات للحكومة الفيدرالية لسحب قسم من القانون الجنائي الذي يجعل من القانوني للآباء ومقدمي الرعاية في الوقت الحالي استخدام القوة التصحيحية أو العقاب البدني لتأديب الأطفال.في الأسبوع الماضي، حث زعيم مجلس النواب من الحزب الوطني الديمقراطي بيتر جوليان الحكومة على إلغاء المادة 43 من القانون الجنائي – وهو قسم يشار إليه غالبًا باسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوات للحكومة الفيدرالية بمنع قانون يسمح للآباء بضرب أطفالهم شبكة القيقب الدولية.

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