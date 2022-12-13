برلماني يبين مدى إمكانية تنفيذ قرار الغاء امتيازات المسؤولين

2022/12/13 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بين عضو مجلس النواب، رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، مدى إمكانية تطبيق قرار الغاء الامتيازات الخاصة بالمسؤولين والرئاسات الثلاث من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “ملف الغاء الامتيازات الخاصة بالرئاسات الثلاث والمسؤولين والجهات الحكومية من الصعب تطبيقه”، مبينا أن “هذا الملف يتعرض لضغوط سياسية كبيرة”.

وأضاف، أن “هناك جهات حزبية تضغط باتجاه عدم تنفيذ هذا القرار، لكن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وباعتباره رئيس السلطة التنفيذية وصاحب القرار سيمضي باتجاه تنفيذ الامر”.

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