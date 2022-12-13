2022/12/13 | 21:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1ekF1ih76cI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحكومةُ وموازنةُ الفين وثلاثة وعشرينَ..عينٌ على الخدماتِ وعينٌ على الفسادِ في المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحكومةُ وموازنةُ الفين وثلاثة وعشرينَ..عينٌ على الخدماتِ وعينٌ على الفسادِ في المحايد مع سعدون ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).