مسؤولون أميركيون: خطط نهائية لإرسال أنظمة

2022/12/13 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت محطة "سي أن أن" التلفزيونية، الثلاثاء، نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين بأن الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطط لإرسال منظومة صواريخ "باتريوت" الدفاعية إلى أوكرانيا، وربما يُعلن عنها هذا الأسبوع على أقرب تقدير

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