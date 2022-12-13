حصريًا لـCNN: الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على خططها لإرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا

2022/12/13 | 21:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوضع اللمسات الأخيرة على خطط لإرسال نظام الدفاع الصاروخي (باتريوت) إلى أوكرانيا، والذي يمكن الإعلان عنه في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومسؤول كبير بالإدارة.

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