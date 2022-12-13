2022/12/13 | 21:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اعلنت تركيا ، اليوم الثلاثاء، انتهاء ازمة نقل الخام الروسي المرتبطة بسقف السعر والتي تسببت الأسبوع الماضي في ازدحام مروري لناقلات النفط في مضيقها.وقالت مديرية الشؤون البحرية في بيان اطلع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء أزمة نقل الخام الروسي المرتبطة بتحديد سقف السعر في تركيا المركز الخبري الوطني.

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