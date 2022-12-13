الكهرباء تعلن إضافة 100 ميكاواط للمنظومة الوطنية

2022/12/13 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن إضافة 100 ميكاواط للمنظومة الوطنية.وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الملاكات الهندسية والفنية في المحطة تمكنت من تشغيل الوحدة التوليدية الأولى بعد إكمال أعمال الصيانة الطارئة عليها وربط الوحدة التوليدية بشبكة الكهرباء الوطنية وبطاقة إنتاجية ١٠٠ ميكاواط”.وأضافت، أن “أعمال الصيانات في […]

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