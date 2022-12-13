شاهد بالفيديو.. تقرير استخباري يفضح صواريخ ايران المتجهة لـ روسيا | رأس السطر

2022/12/13 | 22:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9BA4JHegr4I

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