2022/12/13 | 22:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FI5D_-J7gdg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وزير العمل يؤكد أهمية دعم الشرائح الفقيرة والنساء فاقدات المعيل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | وزير العمل يؤكد أهمية دعم الشرائح الفقيرة والنساء فاقدات المعيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).