2022/12/13 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تطفو على سطح الاحداث السياسية في العراق، محاولات جدادة لقوى وشخصيات...

ظهرت المقالة الحلبوسي يواجه أقوى عاصفة تسعى الى قلع جذوره من المشهد السياسي أولاً على المسلة.

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