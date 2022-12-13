النزاهة النيابية: المبلغ المنهوب في سرقة القرن يصل الى 8 تريليون دينار

2022/12/13 | 22:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء 12/13/2022، عن مجمل المبالغ المسترجعة من...

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