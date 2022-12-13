طقس العراق.. تطورات الحالة الماطرة وتوقعات الأيام المقبلة

2022/12/13 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير توقعات الطقس، الثلاثاء، إلى استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد الليلة وصباح الغد.

وقال المتنبئ الجوي، حسين الأسدي، في تدوينة، “تتركز فرص الأمطار على المناطق الشمالية وصلاح الدين، حيث متوقع فرص أمطار مختلفة الشدة مع بعض الغزارة على صلاح الدين وكركوك وربما أجزاء من السليمانية تستمر الليلة، وتضعف فرص الأمطار فجر وصباح الغد في مناطق عديدة عدا السليمانية وأربيل ودهوك، تستمر زخات الأمطار حتى مساء الأربعاء وربما تتجدد فرص الأمطار مساء الأربعاء على المناطق الشمالية بشكل متفرق”.

وأضاف الأسدي، أن “المناطق الوسطى والمنطقة الغربية فرص الأمطار ضعيفة في أغلب المناطق عدا صلاح الدين وديالى وواسط، حيث متوقع الليلة زخات أمطار خفيفة ومتوسطة، وربما تشمل بعض مناطق العاصمة بغداد تنتهي بحلول فجر وصباح الغد”.

وعن مناطق الجنوب، توقّع “فرص أمطار خفيفة متفرقة الليلة على أجزاء من البصرة وميسان وذي قار وبادية المثنى تستمر الفرصة نهار الغد بشكل محدودة ومتفرق وتتحسن فرص الأمطار فجر وصباح الخميس خصوصاً البصرة وميسان”.

وفي ما يتعلق بالرياح ودرجات الحرارة ذكر المتنبئ الجوي، “جنوبية شرقية نشطة السرعة خصوصاً في الجنوب وشرق المنطقة الوسطى، بينما تكون متقلبة الإتجاه في غرب البلاد تتحول نهار الخميس إلى شمالية غربية تليها مناطق الجنوب صباح الجمعة، مع ارتفاع تدريجي في الحرارة خصوصاً المناطق الجنوبية خلال اليومين القادمين ثم تنخفض قليلاً من الجمعة”.

وأرفق الأسدي، خريطة توضح توقعات الأمطار خلال 24 ساعة المقبلة.

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