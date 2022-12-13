نادي المليارديرات.. ماسك يخسر لقب

2022/12/13 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر رجل الأعمال الفرنسي، برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أل في أم أتش" للسلع الفاخرة مرتبة الصدارة، الثلاثاء، في تصنيف "بلومبيرغ" لأكبر الثروات في العالم بثروة 170.6 مليار دولار، متقدما على الأميركي، إيلون ماسك، رئيس شركات "تسلا" و"سبيس أكس" و"تويتر"

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