2022/12/13 | 22:35 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: co97uSHjy3s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البنك الدولي على خط التغيرات المناخية في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البنك الدولي على خط التغيرات المناخية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).