شاهد بالفيديو.. بغداد.. أسبوع النزاهة الوطني

2022/12/13 | 22:35 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. أسبوع النزاهة الوطني) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Jv9CjlJ7P5E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. أسبوع النزاهة الوطني) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد.. أسبوع النزاهة الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).