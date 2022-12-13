الإتحاد السعودي:نرغب برؤية كريستيانو بدوري “روشن” خلال الفترة المقبلة

2022/12/13 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، برغبته رؤية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.وقال المسحل في تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية تابعها/ […]

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