المرور تشدد إجراءاتها لمحاسبة مرتكبي المخالفات

2022/12/13 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها لمحاسبة مرتكبي المخالفات المرورية.وقال العميد زياد القيسي مدير اعلام المرور في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/انه “حسب توجيهات وزير الداخلية وبإشراف المدير […]

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