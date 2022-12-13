انطلاق مباراة الأرجنتين وكرواتيا ضمن نصف نهائي كأس العالم

2022/12/13 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلقت مباراة الأرجنتين وكرواتيا ضمن نصف نهائي كأس العالم

وعبرت الأرجنتين في الدور ربع النهائي هولندا بركلات الترجيح، وهو نفس السيناريو الذي صعد بكرواتيا على حساب البرازيل.

ويلتقي الفائز من مواجهة اليوم، المنتصر من مباراة فرنسا والمغرب، المقرر إقامتها غدا الأربعاء.

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