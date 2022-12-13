مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب: فرصنا متساوية مع المغرب.. والركراكي مدرب قوي

2022/12/13 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، صعوبة مواجهة منتخب المغرب في الدور نصف النهائي، في نهائيات كأس العالم 2022، المقامة في قطر.

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