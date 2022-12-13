“واتساب” يطرح خاصية جديدة تتعلق بالرسائل النصية

2022/12/13 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد وسائل إعلام غربية، يوم الثلاثاء، بأن تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “واتساب” سيطلق خاصية جديدة تتعلق بالرسائل النصية؟

وبعدما أتاح “واتساب” إرسال صور ومقاطع فيديو تعرض لمرة واحدة فقط، سيوفر التطبيق قريبا خاصية العرض لمرة واحدة للرسائل النصية أيضًا، ولن يكون متاحا عمل لقطة شاشة لتلك الرسائل أو إعادة توجيهها.

وكان تطبيق “واتساب”، التابع لشركة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة فيسبوك، قد أضاف في ربيع عام 2021 إمكانية إرسال صور ومقاطع فيديو أحادية العرض (تشاهد لمرة واحدة فقط)، بينما لم يكن نفس الخيار متاحا بالنسبة للرسائل النصية.

ومع خاصية العرض الفردي أو المشاهدة لمرة واحدة فقط بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، ليس متاحا القيام بلقطة شاشة وسيكون الأمر نفسه بالنسبة للرسائل النصية ذات العرض لمرة واحدة.

ولن يكون متاحا أيضًا إعادة التوجيه، سواء للرسائل النصية أو الردود عليها التي صيغت بهذه الطريقة.



وعليه فإن ذلك سيؤدي إلى محو جميع آثار النص المرسل تمامًا بمجرد قراءة الرسالة.



وهذه الخاصية مخفية حاليًا في واتساب بيتا لنظام أندرويد (2.22.25.20).

كما ان الرسائل النصية التي تعرض لمرة واحدة مفيدة مثلا عند إرسال محتويات ذات طبيعة تتعلق بالأمان، فهنا على المرسل ألا يقلق بشأن عدم قيام المستلم بحذف الرسالة بنفسه، فالمحتوى سيختفي تلقائيًا بعد مشاهدته مرة واحدة أو بعد فترة زمنية معينة إذا لم تتم مشاهدته.

وهذه الخاصية لم يتم تنشيطها بعد، فهي مازالت قيد التطوير.



ومن غير المعلوم حاليًا متى ستتوفر الرسائل النصية التي تعرض لمرة واحدة لمستخدمي تطبيق واتساب.

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